Arxiven la causa contra l'alcaldessa de Roses per haver donat suport a l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 1 de Figueres ha arxivat la causa oberta per desobediència contra l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per haver donat suport a l'1-O. El jutjat va obrir causa contra Mindan el mes d'octubre passat, arran d'una denúncia presentada per un particular. Va ser citada als jutjats de Figueres però es va acollir al dret a no declarar.

Ara, la interlocutòria conclou que no s'ha acreditat que l'alcaldessa incomplís l'advertiment que li va fer l'Estat per "iniciar, informar, tramitar o dictar" qualsevol actuació que permetés celebrar el referèndum. El jutjat sí que admet que Montse Mindan va signar un decret donant suport a la votació, però com que ho va fer abans que li arribés l'advertiment, la interlocutòria recull que aquí no hi ha delicte.

I pel què fa a l'1-O, el jutjat es remet a un informe municipal que especifica que, aquell dia, l'Ajuntament de Roses "no va acordar cap mesura ni va designar cap mitjà humà perquè col·laborés directament o indirecta amb el referèndum". Després de conèixer l'arxiu, l'alcaldessa ha dit que està "molt contenta" perquè "des d'un principi la causa no tenia fonament" i espera que el seu cas doni ànims a la resta d'alcaldes investigats per desobediència.