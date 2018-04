El cine Las Vegas, sense llum ni permís

Els Cinemes Las Vegas de Figueres han tornat a tancar «fins a nou avís» després que es reobrís divendres passat 20 d'abril. La decisió es deu, segons els responsables de l'equipament, a «problemes aliens a la nostra voluntat relacionat amb el subministrament elèctric», però el local havia obert sense llicència municipal.

Els inicis del cinema han sigut accidentats. Va obrir durant la inauguració el passat 6 d'abril per tancar dos dies després, ja que només estava enllestida la sala principal. La previsió era reobrir el divendres 20 d'abril, i així ho van fer, malgrat que no se'ls havia aprovat encara la llicència d'obertura.

Segons han explicat fonts municipals, la Guàrdia Urbana s'hi va personar aquest cap de setmana i va aixecar-ne acta, però no es va precintar el local. Per tant,el cinema va continuar amb la seva activitat fins diumenge malgrat no tenir-ne permís. El consistori es treu les puces de sobre i trasllada la responsabilitat als encarregats de l'equipament.

En canvi, el passat 6 d'abril, el dia de la inauguració, sí que comptava amb un permís temporal vàlid només per aquell cap de setmana, asseguren des del consistori.

A un dia per tornar obrir, els cinemes Las Vegas haurien patit un robatori la nit del dijous al divendres 20 d'abril en què els haurien sostret part de la instal·lació elèctrica exterior. Tot i això, les quatre sales van obrir tal com es preveia.

L'Ajuntament, però, no té constància que es presentés cap denúncia del robatori a la Guàrdia Urbana. En canvi, sí que es va interposar davant dels Mossos d'Esquadra, que han confirmat que la van registrar el divendres passat a la tarda.



Generador de llum

Tant el cap de setmana de la inauguració com aquest darrer, el cinema va funcionar amb un generador de llum. Per tant encara no tenen la instal·lació definitiva i fins que això no passi no se'ls podrà donar el permís.

La inauguració, segons fonts municipials, es va fer amb un permís especial però ara han hagut de tancar sine die per acabar, diuen,les obres de la rasa de la llum, aconseguir la tramitació d'Endesa i el posterior permís d'obertura definitiu.



Inversió municipal

La rehabilitació del cinema, recuperat pel cineasta Ventura Pons i sota la direcció de Ricard Alamazan, ha comptat amb una injecció financera per part de l'Ajuntament de 350.000 euros, el 20% del cost total de l'obra (1,7 milions). El consistori també es va fer càrrec del càtering del dia de la inauguració a través d'un decret d'alcaldia amb un cost de 1.600 euros.

De fet, el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Propostes Visuals SL, que gestiona Ventura Pons, va tirar endavant amb un decret d'alcaldia del 28 de febrer. El consistori preveu signar dos convenis més: un en què s'establiran els usos que podrà fer l'Ajuntament de l'espai i un altre que recollirà l'opció de compra.

El cinema Las Vegas, situat al carrer Sant Pau, ha tornat a la vida divuit anys després del seu tancament l'any 2000 amb un aforament de 845 persones.