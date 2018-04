El conductor temerari que portava cocaïna al cotxe assegura que «havia estat amenaçat i que tenia molts deutes»

La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest matí a un home acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de seguretat viària. L'encausat - de nacionalitat marroquina i sense antecedents penals - anava conduint al voltant de la 1 de la nit del 18 de juny del 2017 per l'N-II a l'altura de Pont de Molins quan es va topar amb un control de Mossos d'Esquadra.

Malgrat els agents han assegurat durant la vista que va existir "una confrontació visual directe entre l'acusat i ells", l'home nega aquesta versió i diu que no va veure cap control, i que simplement va donar mitja volta perquè el van trucar amb noves instruccions.

En canviar de direcció, va ser perseguit pels agents que van intentar aturar-lo mostrant senyals acústiques i visuals. L'acusat - sense seguir les indicacions - va incrementar la velocitat i va passar a conduir pel carril esquerre, obligant als cotxes que anaven pel mateix a apartar-se per evitar col·lidir amb ell.

Aquesta carrera va continuar fins a la C-260 a través de la qual va entrar al nucli urbà de Figueres sense respectar cap tipus de senyal de trànsit fins a arribar finalment al carrer Eres, on va perdre el control del cotxe i va xocar contra quatre vehicles aparcats. L'acusat ha assegurat que no recorda res dels fets i que tot el que va passar va ser perquè aquell dia estava sota els efectes de les drogues. "Estava molt malament, tenia deutes... havia d'anar a la Jonquera perquè m'havien amenaçat. Em van dir que si no ho feia li passaria alguna cosa a la meva filla" ha explicat.

Quan els mossos van inspeccionar l'interior del cotxe van trobar-hi una caixa al seient davanter així com diversos embolcalls de la mida d'una pilota de tenis que contenien més de dos quilos de cocaïna valorada en prop de 130.000 euros.

L'encausat ha negat saber res del contingut de la caixa i ha relatat que en aquell moment estava molt enganxat a les drogues. "Tenia por, i com que havia consumit mentalment no estava present" ha relatat. Els agents, en canvi, han posat en dubte la seva versió al·legant que la caixa no estava segellada i que els va semblar que l'home es feia "l'inconscient". "El vam estar perseguint durant vuit quilòmetres i si no hagués estat per el xoc no s'hagués pas aturat" han assegurat.

El processat ha estat tancat en presó provisional des del 19 de juny del 2017 i ara s'enfronta a una pena de 8 anys de presó per dos delictes diferents i una multa de 300.000 euros. La defensa en demana l'absolució.