Fuig d'un control a La Jonquera i abandona el cotxe amb prop de 20 kg de marihuana

El conductor d'un cotxe amb matrícula francesa s'escapa d'un control d'alcoholèmia a La Jonquera i abandona poc després el vehicle amb entre 15 i 20 quilograms de marihuana a l'interior. Els fets han tingut lloc aquesta matinada pels volts de dos quarts de cinc del matí quan els Mossos d'Esquadra estaven fent un control al punt quilomètric 774 de l'N-II. En un primer moment l'home es va aturar i va facilitar el carnet de conduir als agent però, finalment, va fugir. Els Mossos estan fent gestions per intentar localitzar el conductor escàpol. Aquesta no és l'única situació d'aquestes característiques que es produeix en les darreres setmanes a la zona. El passat 5 d'abril un traficant que duia 90 quilos d'haixix al cotxe va protagonitzar una persecució per l'AP-7 des de La Jonquera fins a Girona.

Una persecució des de La Jonquera fins a Girona

Fa tres setmanes, un traficant que duia 90 quilos d'haixix al maleter del cotxe va protagonitzar una persecució per l'autopista des de La Jonquera fins a Girona. La Gendarmerie ja perseguia el suposat delinqüent, que anava sol al vehicle, des de territori francès. Un cop va entrar a Catalunya, i després de rebre l'avís cap a dos quarts de tres de la matinada, diverses patrulles dels mossos es va afegir a la persecució. L'home conduïa a gran velocitat, de forma temerària i posant en perill el trànsit. En veure's perseguit per la policia, va abandonar l'AP-7 a la sortida 4, a l'alçada de Figueres trencant la barrera del peatge i va enllaçar amb l'N-II per continuar la fugida fins a Girona.

Allà, la Policia Municipal de la ciutat es va sumar a la persecució. Quan va arribar a la frontissa del Güell, a l'alçada del Pont del Dimoni, es va estampar contra una senyal de trànsit. El cotxe va quedar completament inutilitzat i el conductor va emprendre la fugida corrent. Una patrulla de la Policia Municipal va aconseguir interceptar-lo i detenir-lo. L'home tenia nacionalitat francesa i no li constaven antecedents.



La situació fronterera

A La Jonquera és habitual interceptar vehicles amb droga amagada. Durant tot l'any passat, els Mossos d'Esquadra van destruir 45.000 plantes de marihuana comissades a les comarques gironines, el doble que al 2016. En total, 5,5 tones de de droga.

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, va assegurar en declaracions a l'ACN que les dades no impliquen que les plantacions hagin augmentat sinó que se n'han descobert més. A més, va remarcar que per la proximitat amb la frontera, els Mossos intercepten molta droga que està "de pas" cap a França i a altres països europeus (on el preu de la marihuana al mercat negre s'arriba a multiplicar per dos).