Un camió avariat obliga a tallar un carril de l'AP-7 a La Jonquera

Un dels dos carrils de l'AP-7 a La Jonquera està tallat per un camió avariat. Malgrat que les primeres informacions apuntaven a un accident, segons el Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra es tracta d'una avaria en un tràiler que s'ha produït pels volts de les 15:50 hores de la tarda. El vehicle ocupa tot el carril dret de l'autopista al punt quilomètric 5 en sentit sud.





Retención de 4 km en #AP7 en km 5.5 (Jonquera - Frontera)->Francia — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 25 de abril de 2018

Així, només hi hauria un únic carril operatiu. A primera hora de la tarda les retencions eren de mig quilòmetre, peròA primera hora d'aquesta tarda també hi havia congestió a la sortida 2 de l'AP-7 a La Jonquera per unaAhir també hi va haver congestió en aquest mateix punt per l'aglomeració de tràilers que feien cua enmig de l'N-II per entrar a l'estació de servei.