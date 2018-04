El Casino Menestral obre les portes

Les Fires i Festes de la Santa Creu donaran vida de nou al Casino Menestral de Figueres, després de 14 anys tancat per les obres de rehabilitació. En aquest indret s'ubicarà la Mostra d'Art Floral i el Concurs de Decoració de pastissos i galetes que donarà el tret de sortida avui a un ampli programa d'actes.

A l'espera que acabin les reformes, per primera vegada en molts anys, l'edifici s'omplirà de flors i tornarà a ser una de les seus de les festes, on el Casino té un paper molt rellevant organitzant nombroses activitats. El president del Casino Menestral, Eduard Ayats, va explicar a Diari de Girona que va ser una petició de l'Ajuntament de Figueres que permetrà entrar a l'edifici després de la important reforma i «veure el que hi ha, que se'n facin una idea».

El Casino Menestral obrirà avui les seves portes a les set de la tarda amb la inauguració de la Mostra d'Art Floral i Concurs de decoració de pastissos i galetes, que ocuparà la planta baixa. La competició comptarà amb dues categories: pastissos adults i galetes infants.

D'altra banda, el Casino Menestral també participarà activament a les Fires i Festes de la Santa Creu. L'Orquestra Versatile de l'escola de música de l'entitat oferirà el Concert de fires demà a l'Auditori Caputxins. I diumenge tindrà lloc el concert coral amb l'espectacle Cants des del Cor, a càrrec de la Coral Germanor Empordanesa. Els professors de l'escola també participaran a les festes amb un concert conjunt el dilluns 30 d'abril a les 18.30 a La Cate.

Entre el gruix d'activitats que tindran lloc el dimart 1 de maig, el Casino Menestral organitza les tradicionals fires al carrer, el XXVIII Campionat d'escacs de partides llampec, la presentació del mata-segells Narcís Monturiol, una xerrada sobre alimentació i els Escacs vivents. Altres activitats destacades de l'entitat cultural són la Fira del llibre vell i d'ocasió (3 de maig), que enguany arriba a la seva 38a edició; i el Concurs de Colles sardanistes (6 de maig), que celebra la 71ena edició.