Dos anys de presó per haver entrat a robar en cinc habitatges de Figueres

L'Audiència de Girona va condemnar ahir a 2 anys de presó un jove que el 14 de juliol del 2013 va entrar a robar en cinc habitatges de Figueres. L'acusat s'enfrontava inicialment a una pena de 5 anys per un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada però fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la condemna.

Li han apreciat un atenuant de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat quasi cinc anys a arribar a judici i un altre de reparació del dany perquè ha consignat part de la indemnització, 11.577 euros. L'acusat ha reconegut que va entrar als pisos, alguns deshabitats, i va arrencar una caixa forta, es va endur canonades de coure i ferro, joies i antiguitats. L'home no haurà d'entrar a presó si no delinqueix en els pròxims quatre anys.