Localitzen dos cavalls i un poltre lligats per les potes del davant a Sant Pere Pescador

La Seprona de la Guàrdia Civil van localitzar el 18 d'abril una finca a Sant Pere Pescador amb dos cavalls adults i un poltre lligats per les potes del davant. Els agents van rebre una trucada de l'Ajuntament del municipi alertant de l'existència de l'explotació amb els animals immobilitzats. Una patrulla s'hi va desplaçar i va comprovar-ho. Els agents van localitzar el propietari, que no va presentar la documentació per acreditar la seva inscripció al Registre d'Explotacions Equines. Els animals, a més, no duien cap xip d'identificació. Per tot plegat, li van comunicar que denunciarien els fets al Departament d'Agricultura per limitar els moviments dels animals, provocant-los danys i patiment a més de no disposar de la documentació necessària.

D'altra banda, la Guàrdia Civil va detenir el 21 d'abril dos homes a La Jonquera que portaven 8,5 kg d'haixix amagats a la moqueta del maleter del cotxe. Els agents van enxampar-los durant un control fiscal a l'AP-7. Els efectius van aturar el vehicle amb matrícula espanyola, on viatjaven els dos homes.

Després d'identificar-los, van inspeccionar el cotxe i van veure que la moqueta semblava manipulada. Quan la van retirar, van trobar 41 paquets embolcallats amb la droga. La policia va comissar-la i la va posar a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres.