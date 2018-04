L'oposició de Figueres reclama transparència en el cas de Las Vegas

L'oposició a l'Ajuntament de Figueres demana a l'equip de govern transparència en el tractament de tot allò que envolta el cinema Las Vegas. Les formacions han reaccionat després que dimarts es fes públic que l'equipament havia obert el divendres 20 d'abril sense els permisos corresponents, malgrat coincidir en l'oportunitat que el cinema representa per Figueres.

Els primers a reaccionar van ser la CUP que, a través d'un comunicat, van carregar durament contra el govern per «fer els ulls grossos» amb Las Vegas. Ahir s'hi van afegir la resta de formacions, que volen més transparència.

Des d'ERC, s'insisteix en el compliment de la normativa i la transparència «amb el pla d'usos per justificar la inversió pública». Esquerra demana al govern que reclami al promotor el retorn dels 1.600 euros en concepte de càtering per a la inaguruació.

Des del PSC també es reclama «honestedat i una actitud responsable» a l'alcaldessa Marta Felip en la gestió del projecte de recuperació del cinema.

Per al PP les presses tenen part de la culpabilitat. «S'ha volgut obrir massa ràpid», ha assenyalat la seva portaveu, Maria Àngels Olmedo. A més, considera que els últims fets «no donen una bona imatge» ni de la ciutat ni del cinema. En aquesta mateixa línia es manté Cs, que reclama al govern que doni explicacions sobre l'estat dels convenis amb els promotors de l'equipament.

Per a Compromís d'Esquerres, «un equipament obert al públic i amb gran capacitat no pot permetre's fer les coses malament» i assenyala que «s'ha volgut córrer més del que es podia».



Un milió per la compra-venda

La primera proposta de conveni que es va fer entre l'Ajuntament, la propietat i Ventura Pons xifrava en 947.802,03 euros l'opció de compravenda de l'immoble en un termini de cinc anys.

L'Ajuntament hi ha invertit 350.000 euros sense signar el conveni d'usos i l'opció de compra «que ara es negociarà per un preu d'un milió d'euros», explica el regidor no adscrit, Manel Toro.