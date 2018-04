La tradicional mostra de segells enceta els actes de Fires i Festes de la Santa Creu

La històrica Mostra Filatèlica va inaugurar ahir la seva 58ena edició. És una de les exposicions més tradicionals de Figueres organitzada per l'Associació Filatèlica, Numismàtica i del Col·leccionisme del Casino Menestral de Figueres.

La novetat d'enguany és l'exposició de maquetes de l' Ictíneo, el submarí de Narcís Monturiol, en motiu del centenari de la col·locació de l'escultura a la Rambla de Figueres. Una col·lecció de cartes enviades des de submarins americans, segells d'aquesta mateixa temàtica i un recull de premsa de l'època formen part de l'homentge a Monturiol. Enguany el segell de Fires de l'Associació serà el monument a Monturiol a la part baixa de la Rambla que s'inaugurarà el pròxim 1 de maig. Una seixantena de plafons conformen l'exposició centrada en col·leccions de segells i mata-segells. S'hi exposa material tan inèdit com moneda pròpia del Casino Menestral, de pobles de la comarca i bitllets republicans, tal com explica Juli Pérez Isern, membre de l'associació.

També hi ha una part dedicada a la història postal de les comarques gironines on s'hi poden veure cartes del segle XVI i XVII. A la mostra hi ha material exposat no només de l'entitat figuerenca, sinó també d'associacions de Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Girona i Ceret.