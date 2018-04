El món de Dalí des de la família

El Museu de l'Empordà de Figueres acull des d'ahir una mostra que «la ciutat feia molts anys que es mereixia», segons l'alcaldessa, Marta Felip. «Els Dalí de Figueres. La família, l'Empordà i l'Art» és fruit d'anys de recerca per part de la comissària de l'exposició, la historiadora de l'Art Mariona Seguranyes, i mostra l'univers de la família Dalí. Ho fa a través de 135 peces, entre les quals hi ha 13 olis sobre tela, 27 dibuixos i 62 documents originals (cartes, manuscrits, fotografies...). L'àmplia recerca ha permès trobar molt material inèdit. Es podrà veure fins al 4 de novembre.

«Hi ha petites joies, petits tresors on les obres tenen la mateixa importància que els documents», explicava ahir la comissària durant la inauguració de l'exposició al Museu de l'Empordà amb un nombrós públic assistent.

Un petit racó on es pot veure Anna Maria Dalí ballant un xarleston amb el seu germà; l' Autoretrat desplegant-se en tres, Arlequí, un oli sobre tela; una foto de Salvador Dalí a la residència familiar del carrer Monturiol, 24; o un «Cuentu de 8 anys» són petits elements, petits detalls del gran univers familiar que es reconstrueix. La relació amb el pare, Salvador Dalí Cusí, amb la mare, Felipa Domènech Ferrés, i amb la germana, Anna Maria Dalí.

Entre el material inèdit es pot trobar una fotografia del germà gran de Dalí, que va morir als 21 mesos i que portava el seu nom.

«Trobareu peces que són trossos de vida», deia Seguranyes, que va posar de manifest que aprofundir en les relacions familiars permet veure que «tota la família Dalí treballa com un engranatge» en el qual el «notari hi posa el tema logístic, organitzar les exposicions amunt i avall, Anna Maria li publica les cartes a màquina» i les dones de la família, la tendresa.

La mostra es divideix en tres parts: una dedicada al seu pare, figura cabdal per entendre el pintor; una segona, a la «constel-lació femenina» –la mare que va morir prematurament, la tieta Catalina i l'àvia Anna– que envoltava el pintor; i la darrera part, dedicada a la seva germana.

La germana còmplice



La comissària de l'exposició remarca del darrer àmbit que de l'Anna Maria Dalí «trobareu aquesta complicitat dels dos germans», que «era molt més que la seva còmplice» i que va créixer i es va formar sota la influència del seu germà, amb qui compartia amics, poesia i art.

Un recorregut per l'exposició, que s'estructura en dues plantes del museu, mostra aquestes relacions, però també el trencament i la posterior reconciliació amb la família, un camí per entendre el Dalí més íntim, el Dalí més secret.

El projecte de recerca que avui es mostra en forma d'exposició es va iniciar «quan vaig fer la reedició del Salvador Dalí vist per la seva germana per esbrinar les raons secretes que tenia l'Anna Maria Dalí per escriure les seves memòries personals» i «em vaig adonar que hi havia tot un univers en què calia posar la llum». La recerca ha rebut el suport institucional.

El director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, va destacar la participació de més d'un centenar de persones per fer possible aquesta exposició. Particulars, entitats i museus, a més, han col·laborat cedint peces.

Activitats per a tota la família



L'exposició, que s'ha estrenat per les Fires i Festes de la Santa Creu, compta també amb un programa d'activitats, moltes d'elles per fer en família.

L'alcaldessa va concloure l'acte d'inauguració constatant que la ciutat esperava des de feia anys una mostra així; que permetrà el coneixement de l'univers dalinià a través de la seva família i que, a més, posarà el Museu de l'Empordà en el lloc que li correspon.

L'exposició és l'embrió del que es pretén mostrar en un futur des de la casa natal del geni empordanès al carrer Monturiol.