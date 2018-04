Les platges de l'Escala es lleven plenes de creus grogues

Les platges de l'Escala (Alt Empordà) han aparegut aquest diumenge plenes de creus grogues per denunciar "la mort de les llibertats", i "el retrocés dels drets civils". En concret se n'han clavat 1.500 a les platges de Riells – on més n'hi havia -, la del Portitxol a Empúries, la del Port d'en Perris i la Platja de les barques. L'acció ha estat promoguda per diferents CDR's de les comarques gironines. Es tracta d'un acte que també vol reclamar la llibertat dels "presos polítics" i que ja es va fer fa un mes a Port de la Selva i Cadaqués (Alt Empordà), i també a la platja d'Argelers, a la Catalunya del Nord. L'objectiu és que les creus vagin recorrent diferents poblacions del litoral de la Costa Brava. L'acció s'ha fet coincidint amb la Marató d'Empúries que es disputa aquest diumenge a l'Escala i en la que hi havia 1.700 inscrits.