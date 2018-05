Les obres del parc de Bombers de Figueres avancen a bon ritme

Els Bombers de Figueres podran començar a utilitzar part de les noves dependències del parc a partir d'aquest mes de maig. L'empresa constructora ha enllestit la part de l'edifici que s'ha reformat on hi ha espai per al cap de Guàrdia, els vestuaris, magatzems i el gimnàs. De fet, des de fa dies, els efectius ja hi han començat a dipositar materials i les taquilles on guarden la roba.

El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, diu que els treballs van a molt bon ritme i que la previsió és que estiguin completament acabats el proper mes de juny. L'actuació se centra ara en l'edifici de nova construcció de dues plantes que s'hi està aixecant. Els efectius, però, denuncien que s'han fet canvis de darrera hora en algunes de les obres previstes eliminant finestres i modificant els materials de la façana. Les obres compten amb un pressupost d'1,15 milions d'euros (MEUR).

L'empresa adjudicatària de les obres de millora i ampliació del parc de Bombers de Figueres han acabat part dels treballs. Es tracta de les dependències que hi ha ubicades a la zona de cotxeres on s'hi ha habilitat una sala per al cap de Guàrdia, magatzems, el vestuari i un gimnàs. Els efectius del cos podran començar a utilitzar-les a partir d'aquest mes de maig, tot i que ja fa dies que hi han començat a dipositar material.

El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, assegura que les obres van a bon ritme i que esperen que es compleixin els calendaris previstos. Això implicaria que el proper mes de juny estiguessin completament acabades. De fet, els treballs se centren ara en l'edifici de dues plantes que s'ha aixecat al costat de les dependències que es van enderrocar. En aquest espai, s'hi ubicaran els despatxos, el menjador, la cuina, la sala de comandament i els dormitoris.

Els efectius destinats a la ciutat, però, denuncien que s'han fet alguns canvis respecte del projecte que se'ls va presentar. En concret, asseguren que s'han eliminat finestres de l'edifici de nova planta i que s'ha modificat el material amb el qual es cobrirà la façana exterior. A més, diuen que han canviat la ubicació de l'aparcament previst.



Una actuació llargament reivindicada

Les obres es van iniciar el mes de juliol de l'any passat amb una inversió d'1,15 MEUR. L'actuació incloïa la millora de les instal·lacions de la zona de cotxeres (que estava molt deteriorada) i la creació de noves dependències per al cos. En total, l'equipament passarà dels 1.062 metres quadrats que tenia fins ara als 1.295.

Els treballs van obligar a traslladar els Bombers i instal·lar-los en mòduls prefabricats, on continuaran fins que acabi el conjunt de l'obra.

La intervenció al parc ha estat llargament reivindicada. Els efectius reclamaven que es construís un equipament nou però, finalment, Interior va optar per reformar i ampliar en part les instal·lacions actuals.

