La pluja fa suspendre la rua però l'Embarraca't fa ple absolut

Figueres va desafiar ahir el gir en els termòmetres i la pluja només va obligar a suspendre la rua infantil, que s'ha traslladat a diumenge vinent. Les sardanes es van posar a cobert a la plaça Catalunya i la resta de la programació va resistir el canvi de temps. A més, l´Embarraca´t va complir expectatives dissabte omplint l'espai de concert de milers de persones que van vibrar amb el concert de Mägo de Oz, de gira en els seus trenta anys sobre els escenaris, i la música de l´orquestra Mitjanit.

L´espectacular rua era un dels actes principals del primer diumenge de Fires. Un miler d´escolars havien de recórrer els carrers disfressats d´elements amb els dissenys de l´artista Ettore Battaglia, centrats cada any en una temàtica diferent. La pluja ho va impedir i es farà diumenge vinent.

Per evitar que no es pogués celebrar, les sardanes amb La Principal de la Bisbal es van traslladar a la plaça Catalunya, on la coberta les va resguardar de la pluja.

Espectacles infantils

Un altre dels apartats importants de la programació de Fires és l´infantil, amb una àmplia varietat d´espectacles. Ahir va ser el torn de la companyia Orelles de Xocolata amb el seu I Love Rock & Roll, que va fer ballar i riure als més petits al so d´alguns clàssics de la música moderna.

«La Rock i la Roll han vingut a controlar que no sobrepassem el nivell de decibels establert per la Il·lustríssima Societat de Carques. Però amb aquests noms, les protagonistes no es podran resistir als encants del rock & roll i descobreixen que és molt més que soroll i peluts: el rock és emoció, satisfacció, ràbia, reivindicació, ser diferent», asseguraven els promotors. Aquest viatge a través de les emocions que transmet el rock es va estrenar per primer cop al Festival Internacional Temporada Alta 2014

El poliesportiu va acollir la tercera edició del Rock Da House –el campionat esportiu de dansa urbana– i la casa Nouvilas, el teatre dels alumnes de l´Alexandre Deulofeu.



L'Embarraca't, ple a vessar

Un dels apartats importants de les fires de Figueres és l´espai d´oci de l'Embarraca´t situat al Firal. President Xai i La Sra. Tomasa van obrir les Fires d´aquest any el divendres en el primer cap de setmana.

Dissabte va ser el torn de l´Orquestra Mitjanit i Mägo de Oz, que van portar a l´escenari els principals temes dels darrers trenta anys davant un públic completament entregat.