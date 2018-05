La Jonquera acull el novè Rodajoc

La Jonquera va acollir una nova edició del RodajoC, i amb la del divendres passat ja en són nou. L'activitat va estar dinamitzada per alumnes de quart d'ESO de l'Institut de La Jonquera, que van dirigir les diferents activitats esportives. Hi van participar els alumnes de tercer i quart de primària de l'Escola Josep Peñuelas del Rio, les escoles que integren la ZER Requesesn i la ZER Salines. El Rodajoc és un projecte que fomenta la recuperació de jocs com a font d'intercanvi cultural a l'Alt Empordà i es basa en l'ús dels espais públics de la ciutat.