Picabaralla pels llaços grocs al pregó

Els llaços gros que lluïen els gegants i el pregó amb un marcat caràcter sobiranista van ser motiu de polèmica i picabaralla a les xarxes socials. «Les fires de tots comencen per uns» piulava a Twitter el regidor del PSC, Pere Casellas. Els llaços grocs tampoc van agradar a Héctor Amelló, portaveu de Cs, qui va criticar l'alcaldessa Marta Felip per «polititzar l'inici de festes» i el PP per «donar oxigen al govern de CDC i ERC».

Ni els regidors del PSC ni Cs van ser al balcó durant el pregó. Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Felip, també es va referir a la polèmica: «Alguns regidors s'han sentit ofesos, són els mateixos a qui el 155 i la presó d'innocents els sembla normal», va dir.