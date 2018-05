Atropellen una dona de 70 anys a l'Escala

Una dona de 70 anys ha sigut atropellada aquest migdia a l'Escala quan creuava un pas de vianants en la confluència de l'Avinguda Girona amb la plaça de les Escoles. Tot i que el xoc ha sigut lleu, segons han relatat fonts municipals, el SEM ha traslladat la dona a l'Hospital de Figueres per contusions.





#ULTIMAHORA: se registra accidente de tránsito por persona atropellada en #LaEscala #Girona personal de @semgencat atienden a la mujer con golpes en su pierna izquierda. La causante del atropello fue retenida por la Policía Local de L'Escala ????????? pic.twitter.com/n1fpjcsrux — Oswaldo Carrasco Jr. (@ocarrasco_es) 2 de mayo de 2018

L'avís l'han rebut a un quart d'una del migdia. La dona creuava el pas de vianants quan un vehicle hi ha topat. Segons expliquen les mateixes fonts,però no ha vist que hi havia un vianant que creuava en aquell moment i no ha reaccionat a temps.