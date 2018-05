La DO Empordà es promociona a Roses amb la Mostra de Vins

La cinquena Mostra del Vi de la DO Empordà es va celebrar a Roses diumenge passat amb el doble de cellers participants. Enguany en van ser 12, una xifra que dobla la participació de l'any passat.

A més, també es va comptar amb una programació per al públic infantil i familiar amb la Gimcana-Vi Kids i l'espai Vi-Baby, un taller d'artesania per als més petits.

Durant la celebració de la Mostra del Vi, emmarcada dins del Vivid, també es van donar a conèixer els restaurants guanyadors de la Ruta de Tapes. El jurat professional va triar el Restaurant Can Cervera by La Croqueta com a millor tapa i Gozos Mundanos ho va fer en la votació popular.