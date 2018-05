L'Embarraca't tremola al ritme de les millors versions

La intensa tramuntana no va impedir que l'Embarraca't fes ple absolut el dilluns a la nit. I és que el «combat de galls» entre Orquestra Maribel i Di-Versiones (batejat també com a «Marisiones») s'ha convertit en una combinació infal·lible allà on van.

L'Embarraca't va tremolar en la seva tercera nit amb un públic intergeneracional. Els grans èxits no entenen d'edats. Les millors versions des dels anys 60 fins a l'actualitat van fer aixecar un públic entregat que va entonar himnes tan diversos com l' Eye of the tiger, dels Survivor, L'Estaca, de Lluís Llach, L'Empordà, dels Sopa de Cabra, o el Despacito de Luis Fonsi.

Si Di-Versiones i Maribel mouen mars de gent per separat, la suma de les dues orquestres gironines compartint escenari és èxit assegurat. A més, el públic va trobar-hi allò que buscava: una bona dosi de versions amb una posada en escena allunyada de les orquestres convencionals.

Però abans del concert de versions, la mateixa plaça Europa (on se celebra l'Embarraca't) va acollir un sopar popular a la fresca. Es tracta d'un dels actes alternatius organitzats enguany sota el lema «Repensem barraques».