Troben un cultiu de marihuana arran d'unes queixes veïnals

Unes queixes veïnals han permès que els Mossos d'Esquadra de Figueres hagin desmantellat una plantació de marihuana del centre del poble de Sant Climent Sescebes. I, a més, han arrestat el presumpte responsable: un veí de Cabanes de 38 anys i de nacionalitat dominicana . L'home va quedar detingut per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els fets es van desencadenar el 25 d'abril quan els Mossos es van adreçar a Sant Climent Sescebes per fer unes comprovacions arrel d'unes queixes veïnals, ja que se sentia una forta olor a marihuana que provenia d'un domicili situat al carrer Major.

En arribar al lloc, van veure com un home sortia del domicili. Els agents el van identificar i el van detenir per un delicte contra la salut pública, ja que a l'interior del domicili hi van localitzar una plantació de marihuana de 132 plantes, d'uns deu centímetres de creixement vegetatiu.

En una de les habitacions hi havia 14 focus, 14 transformadors, quatre ventiladors, una caixa de filtre i set ampolles de fertilitzant. A més, la llum estava punxada.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 26 d'abril a disposició del jutjat de guàrdia en funcions de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Detingut un multireincident

En una altra actuació, el 17 d'abril, els Mossos de la Jonquera van saber que s'havia produït un robatori a l'interior d'un vehicle aparcat a la via pública. El propietari va explicar als Mossos en la seva denúncia que entre el dia 16 i 17 d'abril li van trencar el vidre de la porta del cotxe i li van robar diversos objectes, com un telèfon mòbil i 55 euros.

La investigació dels Mossos de Figueres va determinar que l'autor del robatori era un home de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la Jonquera, i va ser arrestat el 26 d'abril. L'home té múltiples antecedents, va passar a disposició judicial el 27 d'abril i va quedar en llibertat amb càrrecs.