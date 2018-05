Atropellen una dona a l'Escala quan creuava un pas de vianants

Una dona de 70 anys va ser atropellada ahir al migidia a l'Escala quan creuava un pas de vianants. Els fets van passar pels volts de la una del migdia en la confluència de l'avinguda Girona amb la plaça de les Escoles.

Tot i que el xoc va ser lleu, segons han relatat fonts municipals, el SEM va traslladar la dona a l'hospital de Figueres afectada per contusions.



«Sense excés de velocitat»

L'avís el van rebre a un quart d'una del migdia. La dona creuava el pas de vianants quan un vehicle hi va topar.

Segons expliquen les mateixes fonts, la conductora girava «sense sobrepassar la velocitat» però no va veure que hi havia un vianant que creuava en aquell moment i no va reaccionar a temps. Fins al lloc s'hi va desplaçar la Policia Local i una ambulància del SEM.