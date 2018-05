El Turó Baix guanya el millor disseny de Creus de Maig

Sis composicions florals de Creus de Maig van ser premiades ahir en el concurs que organitza anualment l´Ajuntament coincidint amb la Festa Major de Figueres i el dia de la Santa Creu. Hi van participar fins a 18 entitats, cadascuna amb la seva representació floral. Els premis es van entregar a la Sala de Plens del consistori juntament amb el concurs de decoració de pastissos. El jurat va valorar aspectes com el disseny, l´originalitat o la composició floral.

El guardó al millor disseny se´l va tornar a endur l´Associació de Veïns del Turó Baix-Nova Estació, un reconeixement que també van guanyar en les tres últimes edicions. L´original composició constava d´un quadre que emmarcava una creu feta de flors vermelles i un ou amb reminiscències dalinianes.

La més tradicional va ser per a la Fundació Clerch i Nicolau; el premi popular se´l va endur la de Vilatenim; la més daliniana, la dels veïns de l´Eixample; la de la plaça de l´Estació va guanyar en la categoria de més original; i la creu dels Amics de Sant Baldiri ho van fer com a millor composició floral. L´accèssit va ser per a la Creu de Maig del Casal de la Gent Gran.

Els guardons es van entregar en un acte presentat pel periodista Carles Ayats i amb la presència dels regidors, que van entregar els premis en un Saló de Plens atapeït de públic. Les creus van lluir durant tot el dia en edificis com el castell de Sant Ferran, en places i en diferents punts dels carrers.