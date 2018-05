El PDeCAT de Llançà escull la parella de l'alcalde com a candidata pel 2019

El PDeCAT ha escollit un nou cap de llista a Llançà a les eleccions municipals del 2019. Per unanimitat es va optar per Núria Escarpanter com a candidata. L'escollida és la parella de l'actual alcalde i president de la Diputació de GIrona, Pere Vila, que ja havia anunciat que no es tornaria a presentar.

El mateix Pere Vila anunciava ahir al vespre des de les xarxes l'elecció per part dels militants del partit.

Núria Escarpanter és treballadora de l'Ajuntament i no és nova en política. Ha estat regidora però va abandonar el càrrec el 2016 quan un pacte (ERC, PSC, APL) va deixar el PDeCAT a l'oposició. Tot i això, en declaracions públiques no va descartar tornar a primera línia en un futur si el partit ho necessitava.

Pere Vila va tornar a recuperar l'alcaldia fa poc més d'un any a través d'una moció de censura amb el suport del PSC al llavors alcalde, Guillem Cusí (ERC). A finals de març havia de cedir l'alcaldia al socialista però el partit va decidir no fer-ho. Els socialistes donen per trencat el pacte però han decidit mantenir-se al govern.