La Policia Local de Llançà crea una nova oficina per denunciar petits delictes

La Policia Local de Llançà ha firmat un acord amb els Mossos d'Esquadra per poder recollir denúncies per delictes com robatoris, furts, danys a vehicles i habitatges o estafes bancàries. Actualment, el cos municipal no tenia competències per a fer-ho i les persones afectades s'havien de desplaçar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Figueres.

Els agents de la Policia Local de Llançà s'han format prèviament i han realitzat pràctiques de recepció de denúncies a les seves dependències durant quatre mesos. El consistori ha destinat un caporal i tres agents a aquestes tasques de dilluns a divendres de vuit del matí a vuit del vespre, tot i que la voluntat és ampliar la cobertura del servei.

La signatura s'ha fet aquest dimecres, després d'un període de formació dels agents del cos local. Des del desembre passat, s'han realitzat pràctiques reals de recepció de denúncies. En total se n'han recollit 23: vuit per robatori amb força a domicili, quatre pèrdues d'objectes i tres més per furts, entre d'altres.

Un caporal i tres agents seran els responsables d'aquesta oficina de denúncies en un horari que, d'entrada, serà de dilluns a divendres de vuit del matí a vuit del vespre. La intenció, però, és ampliar el servei de l'oficina i que estigui en funcionament tots els dies de l'any.