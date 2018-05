La Fira de la Rosa comptarà amb gastronomia, flors i espectacles

Roses celebrarà per setè any consecutiu la Fira de la Rosa durant el cap de setmana del dissabte 2 i diumenge 3 de juny. L'Ajuntament prepara l'edició «més ambiciosa de totes les fetes fins ara», que serà el 2 i 3 de juny. La Fira tindrà tres eixos : en primer lloc i continuant amb la iniciativa engegada l'any anterior, omplirà els carrers del municipi amb espectacles a peu de carrer; en segon terme, potenciarà les mostres florals que engalanaran la ciutat; i, per últim, proposarà una àmplia oferta gastronòmica amb una forta implicació dels restaurants locals.

Amb relació als espectacles, durant tot el cap de setmana es programaran espectacles gratuïts a peu de carrer: concerts, circ, teatre, pallassos o màgia són algunes de les propostes que es veuran a la Riera Ginjolers.

En l'aspecte floral, es portarà a terme, entre d'altres coses, la decoració floral de diversos espais de la vila, l'exposició ja clàssica de rosers, l'entrega de Premis dels Jocs Florals, un mercat artesanal i un concurs d'«instagramers» temàtic.

Pel que fa a la gastronomia, repetiran els Tastets de Roses, en què una selecció de restaurants locals oferiran degustacions a preus populars.



Mil Roses a Roses

Tornarà la campanya gastronòmica «1.000 Roses a Roses», la qual convidarà durant 16 dies 1.000 dones que es diguin Rosa (Rosita, Roser, Rosor o Rusó, o els compostos, Maria Rosa, Rosa Maria...), a degustar l'anomenat Menú de la Rosa en algun de la vintena de restaurants participants a la campanya.