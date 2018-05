Figueres homenatja els 119 avis que fan 90 anys

Figueres va celebrar ahir el Dia de la Gent Gran, un dels actes més emotius i entranyables que s´inclouen en la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu. Hi van assistir 41 persones de les 119 que compleixen 90 anys el 2018 i durant l´acte, que es va celebrar a La Cate, se´ls va fer entrega de les medalles d´aniversari.

La sala es va omplir de familiars i amics dels homenatjats que sota aplaudiments i crits de «ets la millor» o un simple «avi» reclamaven l´atenció dels protagonistes en el moment de recollir l´obsequi per immortalitzat l´instant amb el telèfon.

Però un dels moments més aplaudits es va viure quan un dels avis que rebia la medalla va assenyalar la seva esposa, a platea, i va explicar que celebraven 63 anys de casats. Encoratjada pel públic, i pel marit que l´esperava a l´escenari, la dona va acabar pujant la dreta escala, malgrat la seva avançada edat, per recollir junts la medalla.

La Figueres del 1928

Viatjant 90 anys enrere a l´any en què van néixer els homenatjats, Marta Felip, va recordar els principals fets històrics del 1928. «Començaven les primeres emissions de televisió a Londres i Nova York, el doctor Fleming inventava la penicil·lina i la Xina s´unificava en un sol país» va dir, per puntualitzar que a Figueres «es va canviar el paviment de la Rambla i l´Ajuntament presentava un ambiciós programa de millores urbanes».

Fa 90 anys també s´impulsava la contractació, per primera vegada, del servei de recollida domiciliària d´escombraries i «curiosament «90 anys després, estem també en un període de renovació a fons d´aquest servei», va destacar Felip.

A més, el 1928 també es creava el Foment de la Sardana Pep Ventura com a secció del Casino Menestral i es van iniciar les primeres gestions per construir un monument dedicat al compositor sardanístic. L´alcaldessa també va recordar que per les Fires de la Santa Creu d´ara fa 90 anys es va organitzar un aplec amb sis cobles «un espectacle inèdit a la ciutat».

Felip va destacar que, entre altres fets destacats aquell any, també es van alliberar 100 reclusos del penal del Castell, molts dels quals «es van quedar a viure a la ciutat, formant famílies molt arrelades».

Figueres «ha crescut i ha progressat al llarg d´aquests 90 anys i ha estat possible gràcies a vosaltres», va dir als allà presents que van rebre la medalla com a «símbol d´agraïment per aquesta contribució a la nostra història col·lectiva».

A més del lliurament de medalles, l'acte es va clausurar amb l'actuació de la coral Icaris, que va interpretar diverses peces sardanístiques i la celebració va continuar amb una ballada de sardanes a la plaça de l´Ajuntament amb la cobla Nova Blanes.