El Partit Demòcrata de Llançà escull la parella de l'alcalde com a cap de llista el 2019

Els militants i simpatitzants del Partit Democràta de Llançà han escollit per unanimitat Núria Escarpanter, la parella de l'alcalde, Pere Vila, com a candidata a les eleccions municipals del 2019. La futura cap de llista no és nova a la política municipal de Llançà. Va ser regidora durant dotze anys. A les darreres eleccions anava de número tres però va deixar el càrrec poc després de les eleccions quan el grup va quedar a l'oposició.

El mateix Pere Vila va felicitar la candidata dimecres al vespre a través de les xarxes per la decisió presa pels militants. Vila, després de recuperar l'alcaldia fa poc més d'un any, ja va manifestar que no tenia intenció de tornar-se a presentar.

Núria Escarpanter és educadora infantil i diplomada en Magisteri i treballa a l'Ajuntament com a tècnica. Des del 2002 és militant del partit. Actualment és parella de l'alcalde però Escarpanter explica que «quan em va venir a buscar, amb en Pere Vila no teníem cap vincle com a parella».



Dotze anys regidora

Des del 2003 ha format part de les llistes del partit com a número tres. Del 2003 al 2015 va ser regidora, ocupant diferents àrees.

A les darreres eleccions municipals el partit va perdre la majoria, va baixar fins als cinc regidors i un pacte entre ERC, PSC i APL els va deixar per primera vegada a l'oposició.

La futura cap de llista va optar per tornar a ocupar la plaça de tècnica municipal.

Escarpanter remarca que va ser una decisió personal i que va preferir poder treballar des de l'Ajuntament com a tècnica que haver de fer-ho des de l'oposició.

Fa uns mesos va decidir presentar-se al procés de primàries del Partit Demòcrata per escollir candidat, en el qual no s'ha presentat cap més candidatura. Dimecres al vespre els militants i simpatitzants van poder votar si donaven suport a Núria Escarpanter, que va rebre el 100% dels vots.

La candidata ha admès que «jo ja sé que és molt difícil però treballaré per tornar a tenir la majoria absoluta». A partir d'ara pensarà en les persones que han de formar part de la llista les properes eleccions, de la qual es desconeix si Pere Vila en formarà part. Durant l'assemblea, Vila va manifestar que es prestava a tot allò que necessités el partit.



Vila recupera l'alcaldia

Pere Vila va tornar a recuperar l'alcaldia fa poc més d'un any a través d'una moció de censura amb el suport del PSC al llavors alcalde, Guillem Cusí (ERC). A finals de març havia de cedir l'alcaldia al socialista però el partit va decidir no fer-ho. Els socialistes donen per trencat el pacte però han decidit mantenir-se al govern.