Un pregó crític i irònic reivindica el llibre vell

«Qui vol una fira del llibre? És més, qui vol llibres?», es preguntava Joan Manuel Soldevilla, convidat com a pregoner a la 38a edició de la Fira del Llibre Vell organitzada pel Casino Menestral de Figueres amb un discurs amb un marcat caràcter reivindicatiu.

Només de començar el pregó, Soldevilla, escriptor i tintinòleg, va alarmar els assistents amb un inesperat anunci: «celebrem la darrera edició de la Fira del Llibre Vell», deia, una falsa notícia amb què va teixir un discurs carregat d'ironia sobre la societat actual. «Qui vol llibres en temps de xarxes socials i realitats virtuals?», va preguntar davant l'estupefacció dels assistents.

Soldevilla, que va dedicar el pregó a l'exalcalde i escriptor Eduard Puig Vayreda, mort el mes passat, va posar el públic davant el mirall d'una societat «exaltada per les novetats però que llença a les escombraries allò vell».

Una societat que «s'avergonyeix de vestir roba de la temporada anterior i que s'opera de les mil i unes marques que evidencien l'edat avançada».

Un discurs amb què va reivindicar tant la celebració de la fira com la lectura, malgrat les amenaces que l'envolten.



«La fira de la marihuana»

La Fira, que ahir va reunir a la plaça Catalunya 38 parades de llibres, és una de les més multitudinàries i exitoses que organitza el Casino. Durant tot el dia centenars de persones es van passejar entre els taulells plens de llibres, però per a Soldevilla hi ha altres temàtiques per explorar amb què s'aconseguiria atraure més públic. «Si el que es vol és atraure visitants s'hauria d'organitzar una fira de la marihuana, una trobada d'aficionats a l'skate o una de realitat virtual», va dir amb to sorneguer. I va tancar la intervenció convidant els assistents a «remenar i triar».

«Envegeu sense continència les troballes de la vostra amiga, enganxeu-vos a la mostra i torneu a la tarda» i va autoritzar els allà presents a ser «envejosos i fingidors, addictes i compradors compulsius» de llibres.

El pregoner de la fira d'enguany ha estat sempre molt vinculat amb els llibres. És conegut per ser especialista en publicacions de còmic, en especial de Tintín, i haver sigut docent a l'UdG i a l'Institut Ramon Muntaner.