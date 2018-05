Els premis del Concurs de decoració de pastissos i galetes es van entregar ahir a la tarda a la Sala de Plens. Dels 31 postres, hi hagut 13 participants en la categoria de pastissos (adults) i 18 en la de galetes (infantil). El millor pastís ha sigut per «La bruixa de Llers» de Natàlia Bedenco i la millor galeta, per «L'arbre de l'amor», d'Alice Camacho.