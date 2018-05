El mur del Parc Natural del Montgrí encara aixeca polèmica

ICV-EUiA de l'Escala ha presentat davant l'Ajuntament una denúncia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torreportes afectant terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

Reclamen l'enderroc del mur i la restitució dels camins públics afectats. ICV sosté que l'actuació de l'Ajuntament de l'Escala en autoritzar aquestes obres ha incorregut en nombroses i greus irregularitats administratives, tan de la legislació urbanística com de la legislació de règim local. La denúncia presentada adverteix a l'Ajuntament que està obligat a actuar immediatament. Els ecosocialistes adverteixen, que en cas de no resoldre la denúncia s'acudirà a la via contenciosa «per exigir la recuperació del patrimoni de tots».