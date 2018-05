Figueres llueix les làmpades històriques

Les històriques làmpades que l´Ajuntament de Figueres va cedir al Museu de l´Electricitat del municipi ja llueixen a les dependències de l´equipament cultural. Es tracta de tres de les dotze lluminàries que el consistori va donar

al Fons Històric d´Endesa i que en el seu dia van il·luminar racons i carrers de la ciutat.

Els nous elements, degudament restaurats i catalogats, s´exposen i completen així la col·lecció ja existent i mostren l´evolució de l´enllumenat públic de la capital de l´Alt Empordà.

L´alcaldessa, Marta Felip, va inaugurar ahir al matí, juntament amb la directora general d´Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, la mostra de les làmpades històriques. Tot i que el Museu de l´Electricitat és el «més petit» de Figueres i un dels «més desconeguts» de la ciutat, els objectes que s´hi exposen demostren l´evolució i el progrés de la societat, va assenyalar Felip.

La Rambla va ser el primer lloc de la ciutat que es va il·luminar de la ciutat i part de les lluminàries conservades i exposades pertanyen al passeig. Unes lluminàries que es poden veure «en tantíssimes imatges antigues de Figueres i que ara podran ser contemplades al Museu de l´Electriciat i ser recordades», va dir Felip.

Per la seva banda, la directora general d´Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, va subscriure les paraules de l´alcaldessa i també va destacar la importància de «mantenir viva la història de la que formem part a través de la preservació i difusió del patrimoni industrial» que explica el procés de l´electrificació de la comarca de la mà de l´antiga «Hidro».

A més, amb motiu de la inauguració, es va organitzar una jornada de portes obertes al Museu per tal que els figuerencs poguessin conèixer de primera mà el patrimoni industrial que s´amaga rere la porta del carrer de Sant Josep número 21. Aquesta jornada es va complementar amb un seguit de tallers educatius a càrrec d´Endesa Educa. L´Ajuntament de Figueres, a través d´Ecoserveis-Fisersa, va recuperar aquesta col·lecció de lluminàries dels seus magatzems municipals. Hi ha elements dels anys 40-50, ja desapareguts, com per exemple amb braços de fosa de tall vuitcentista, d´altres que són làmpades d´incandescència, d´altres amb un disseny específic dels anys 70 (procedents del carrer Peralada), projectors orientats amb reflector de mirall de vidre dels anys cinquanta (procedents de la plaça de l´Ajuntament), algunes peces procedents de la Rambla i, fins i tot, braços amb l´escut de Figueres pintat a mà originaris de l´antiga instal·lació de llums de gas del centre urbà i recuperats dels Caputxins als anys 90.

El Fons Històric s´ha encarregat de catalogar, inventariar, netejar i restaurar els elements donats més representatius per tal que ara s´exposin al Museu de l´Electricitat, on ja es mostren les primeres làmpades d´arc voltaic, que funcionaven amb carbons i que van il·luminar la Rambla de Figueres a principis del segle XX. De fet, una d´elles encara funciona i ahir es va encendre durant la inauguració.

La voluntat del Museu és que aquest espai sigui dinàmic i amb rotació de continguts, de manera que les noves adquisicions tenen un paper molt rellevant per tal de completar la col·lecció que mostra l´evolució de l´enllumenat públic a la ciutat en els últims 100 anys.