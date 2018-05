Grecs i romans tornen a l'Escala pendents de la pluja en el 23è Triumvirat

El 23è Triumvirat Mediterrani va arribar ahir a la seva 23a edició convertint un any més l´Escala i Empúries en l´escenari de la fira que recrea l´època grega i romana. El Triumvirat va guanyar la partida a la pluja matinal i es va poder mantenir la programació prevista. La majoria d´activitats de recreació històrica es van fer a Empúries, on va haver-hi una jornada de portes obertes amb visites guiades i tallers d´oficis artesans. També es va fer la representació teatral Patronus et servus i la cercavila «La Patrulla romana».

La programació grecoromana continua avui, també pendent de la meteorologia. L´activitat de la jornada es concentrarà al nucli antic, amb espectacles al carrer com ara la lluita de gladiadors.