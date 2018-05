Les piscines municipals van acollir el dissabte el trofeu de natació Fires i Festes de la Santa Creu. Organitzat pel Club Natació Figueres, hi van participar 200 nedadors d'onze clubs diferents, com ara d'Anglès, Roses, Lloret i el GEiEG de Girona. Des del Club figueres es parla "d'èxit en majúscules" tant per les 32 medalles que van aconseguir els locals com per la participació de clubs.