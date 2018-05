Treballadors de l'Ajuntament de Figueres protestaran al ple

El comitè i la junta de personal de l'Ajuntament de Figueres han convocat una protesta al ple d'aquest dijous per denunciar el "malestar" per les seves condicions laborals. Els representants dels treballadors asseguren que l'equip de govern no té entre les seves "prioritats" la correcta gestió del personal. A tall d'exemple, afirmen que no han posat en marxa la valoració de llocs de treball aprovada l'any 2012 ni tampoc la flexibilitat horària, que es va acordar el passat mes de febrer.

Des del comitè diuen que els responsables de Recursos Humans al·leguen que no poden aplicar-ho i que tot plegat contribueix a una "falta d'organització clara" en aquest àmbit. Per això, han anunciat un seguit d'actuacions de denuncia que s'iniciaran amb l'acte a la sessió plenària. Segons han explicat fonts del comitè, la voluntat és poder intervenir-hi però, de moment, no han rebut resposta a la petició. Des del govern municipal han declinat fer declaracions al respecte.

Els representants dels treballadors han fet arribar un comunicat en el qual denuncien que l'Ajuntament de Figueres ha tornat a incomplir el calendari de negociacions perquè el regidor de Recursos Humans s'havia compromès a celebrar la mesa durant el passat mes d'abril i encara no l'ha convocat. Aquest, asseguren, és només un "exemple" de "la manca d'interès, hàbit i menyspreu cap al treballador". Una situació que, afirmen, respon al "tarannà d'aquest govern". "La correcta gestió del personal no està entre les seves prioritats", insisteixen.

En aquest sentit, asseguren que l'any 2012 es va aprovar la valoració de llocs de treball però que el govern municipal no l'ha posat en pràctica perquè diu que és "il·legal". Això permetria, afirmen, una millor organització laboral que, a hores d'ara, "no hi ha". Els treballadors també denuncien que tampoc s'ha aplicat la flexibilitat horària aprovada el passat mes de febrer.

"L'altre exemple evident és el recent Pla d'Igualtat aprovat al ple del 5 d'abril, un pla que neix ineficaç i que clarament no es podrà aplicar perquè fins a trenta vegades es fa esment que la mesura per aplicar-lo és la valoració de llocs de treball que el regidor de Recursos Humans ha expressat reiteradament que és d'il·legal aplicació", alerten.

Una altra de les situacions que denuncien és que "des del mes de març, el govern té sobre la taula, un informe emès pel cap de recursos humans que diu que al servei de neteja municipal existeix una clara discriminació de gènere". Asseguren , però, que els representants municipals han "ignorat" aquest document i que tampoc han fet res per "corregir-ho". A més, afirmen que el nou cap de recursos humans que "venia a solucionar aquest atzucac, ja l'han traslladat a un altre departament tant sols un mes després d'incorporar-se".

D'altra banda, afirmen que els propis treballadors d'aquest departament treballen en un espai que "no compleix cap normativa de salubritat". En aquest sentit, diuen que "és molt lamentable observar que ha de coincidir la malaltia molt greu de dos treballadors en un mateix espai perquè es faci neteja dels filtres de ventilació i s'apliquin les mesures per a l'habitabilitat dels espais".

"Aquest govern és especialista en posar pedaços, via productivitats i altres malabarisme", asseguren. Per tot plegat, han anunciat un seguit d'actuacions de protesta que s'iniciaran al ple d'aquest dijous. Els representants dels treballadors han explicat que han fet la petició de poder intervenir durant la sessió per explicar la seva situació però que, de moment, no han obtingut resposta. Des del govern municipal han declinat fer declaracions al respecte.