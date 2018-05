Cau una banda que falsifica targetes per circular gratis per l'autopista

La Policia Nacional ha detingut almenys dos membres d'una banda que presumptament es dedicava a falsificar targetes per poder circular de forma gratuïta per les autopistes. Aquestes persones formen part d'un grup criminal que la policia ha estat investigant. En aquests moments, l'operació encara es manté oberta.

Pel que ha transcendit fins al moment, aquestes dues persones de la Jonquera són de nacionalitat romanesa i van ser arrestades aquest diumenge al matí. La Policia Nacional amb almenys tres furgones es va presentar a la botiga a la qual treballen del carrer Major, on els agents van arrestar els presumptes membres de la banda per falsificació i també es va escorcollar la botiga, la qual va quedar precintada.

La Policia Nacional va desplegar aquest operatiu no només a la població fronterera gironina, sinó que durant aquests últims dies també ha arrestat més persones relacionades amb el grup criminal. Totes elles es dedicarien a proporcionar targetes, principalment a camioners, als quals a canvi d'una quantitat de diners aconseguien una targeta que els permetia poder circular sense pagar peatges, de forma totalment gratuïta per les autopistes.

De moment es desconeix si aquestes eren utilitzades només en territori espanyol o si les podien també usar arreu d'Europa. En els propers dies s'acabarà de conèixer l'abast de l'operatiu, que encara no es dona per tancat ja que està sota investigació.

El que sí se sap és que els principals clients de l'organització eren els camioners. Cal recordar que a la Jonquera, hi circulen, diàriament, 11.475 camions, segons l'últim estudi del grup d'àrees de servei internacional Red Tortuga. Les xifres corresponen al 2017.

L'important volum de trànsit que assumeix diàriament el municipi fronterer el situen com un «punt estratègic pel transport de mercaderies a Europa» i ha implicat el desenvolupament de grans àrees de serveis per atendre les necessitats dels camioners que hi fan parada.

El carrer Major de la Jonquera on es van produir les detencions és el principal eix comercial de la vila. L'establiment precintat s'ubica en ple centre urbà, en un tram en què, malgrat que el municipi té poc més de 3.000 habitants, s'hi concentren sis botigues alimentàries, dues joieries, una farmàcia, estancs, un establiment d'electrodomèstics, diversos bars i restaurants i perruqueries. Tot plegat sense comptar les grans superfícies dels polígons que envolten el poble.