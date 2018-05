Denuncien a la Jonquera el conductor d'un autocar per set infraccions greus de trànsit

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar administrativament el 4 de maig un conductor de 35 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Sabadell, per set infraccions contemplades al Reglament General de Circulació i al Reglament d'Ordenació dels Transports Terrestres.

Els fets van succeir el passat 4 de maig durant un control de transports que s'havia muntat a l'altura del punt quilòmetre 6.5 de l'autopista AP-7, dins del terme municipal de la Jonquera.

Els agents van aturar un autocar, que arrossegava un remolc, que feia una ruta internacional de transport de viatgers entre Bèlgica i Almeria.

En el moment de la inspecció els mossos van constatar que no hi havia cap passatger dins el vehicle i que els seients estaven ocupats per diversos paquets i mercaderia. Pel que fa al remolc, va quedar immobilitzat perquè circulava amb un pes de 5.500 quilos, quan el pes màxim autoritzat era de 3.500 quilograms.

El conductor no tenia el permís del CAP ni el Certificat de Conductor d'un país tercer, la ITV estava caducada i hi faltaven els discos diagrama. A més, tampoc s'havien realitzat les anotacions manuals de desplaçaments. L'autocar també circulava amb un sobrepès al remolc de 2.000 quilos, les mercaderies no tenien cap document que justifiqués a qui pertanyien i transportava paqueteria al lloc reservat pels viatgers.

Els policies van denunciar el conductor per set infraccions previstes al Reglament d'Ordenació dels Transports Terrestres i al Reglament General de Circulació, que en conjunt sumaven 11.804 euros.