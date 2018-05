Simulacre d'un xoc al túnel del Pertús

El túnel del Pertús es va convertir ahir en l'escenari d'un simulacre d'impacte d'un tren de passatgers contra un obstacle imprevist. L'exercici havia de posar a provar la capacitat de reacció de totes les parts implicades en matèria de protecció civil i, alhora, evaluar l'activació del Pla de Socors Binacional entre Espanya i França.

Les operacions les ha dirigit el subdelegat del Govern a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante. A més també hi ha participat operatius de Protecció Civil, de la Delegació del Govern a Catalunya i de la Direcció General de Protecció Civil de Madrid i de la Generalitat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Unitat Militar d'Emergències (UME), Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, SEM, RENFE i ADIF.

En el simulacre també hi ha participat el prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, i els cossos de protecció civil de Perpinyà, bombers, gendarmes i responsables de la SNCF.

Des que es va posar en funcionament la línia d'alta velocitat entre Perpinyà i Figueres s'han realitzat diversos simulacres al túnel del Pertús, tant en la part espanyola com francesa, contemplant ambdós escenaris. Hi circulen trens tant de passatgers com de mercaderies.