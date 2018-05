TP Ferro critica que Espanya i França "bloquegen" l'arbitratge

TP Ferro, l'antiga concessionària del tram internacional del TAV, critica que Espanya i França "bloquegen" l'arbitratge internacional que va sol·licitar l'agost de l'any passat després de fer fallida. Els assessors legals de l'administrador concursal, que és qui porta les regnes de la companyia, asseguren que els dos estats posen condicions que "impedeixen" desencallar el procés "per resoldre les diferències" entre una i altra part.

Entre d'altres, TP Ferro reclama que l'arbitratge tingui lloc a Brussel·les i no en un altre país, una condició que els dos governs no accepten. A més, l'antiga concessionària sol·licita a Espanya i França que fixin la indemnització que creuen que els hi pertoca per haver assumit l'obra després de la resolució "unilateral i anticipada" de la concessió (el que es coneix com a Responsabilitat Patrimonial de l'Administració).

D'ençà de finals de l'any passat, els estats espanyol i francès gestionen conjuntament el tram transfronterer de l'alta velocitat. Ho fan a través de l'empresa que van crear tots dos, Línia Figueres-Perpinyà, una filial d'Adif i de la seva homònima francesa SNCF Réseau.

Espanya i França van decidir assumir la gestió d'aquest tram, que té 44 quilòmetres i inclou el túnel del Pertús, després que la concessionària TP Ferro es liquidés. L'empresa, formada a parts iguals per l'espanyola ACS i la francesa Eiffage, arrossegava un deute de 557,2 milions quan va entrar en fallida. Sobretot, perquè les previsions del pas de trens, tant de passatgers com de mercaderies, van quedar lluny de la realitat.

La fallida de la concessionària, però, s'ha traslladat ara al terreny judicial. A l'agost, TP Ferro va recórrer al tribunal d'arbitratge de la Unió Europea –amb seu a Brussel·les- per reclamar una indemnització. En concret, de més de 500 milions d'euros, que és el que sumaven tant el deute que arrossegava l'antiga concessionària com els interessos acumulats.

TP Ferro assegura que té dret a cobrar aquesta quantitat perquè els dos estats han assumit la titularitat del tram transfronterer a cost zero. A més, la concessió, que va acabar fixant-se fins al 2057, s'ha resolt dècades abans que la concessionària pogués treure beneficis de l'explotació del tram transfronterer del TAV.

La societat –que formaven l'espanyola ACS i la francesa Eiffage- també subratlla que el contracte de concessió ja establia que Espanya i França haurien d'indemnitzar-la per les inversions de l'obra, perquè sinó els dos estats s'estarien "enriquint injustificadament". Una figura que es coneix amb el nom de Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA).



"Sense intenció d'avançar"

Els assessors legals de l'administrador concursal, que és qui tutela els números de TP Ferro després de la fallida, acusen els dos estats de "seguir incomplint les seves obligacions contractuals" i no tenir "cap intenció efectiva d'avançar cap a una solució". En un procés d'arbitratge internacional com el que s'ha engegat ara, un primer pas és que les parts designin els seus àrbitres corresponents.

Un altre dels incompliments que també denuncia l'antiga concessionària és que França i Espanya encara no hagin fixat "la RPA provisional", que s'hauria d'haver presentat "al juny de l'any passat". De fet, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ja va deixar clar que no només no donarien cap compensació a TP Ferro, sinó que els dos estats li reclamarien una indemnització per haver incomplert el contracte.

Per als representants legals de l'administrador concursal, però, la visió és totalment diferent. "A aquestes alçades, no hi ha cap mena de dubte que els dos estats li deuen la RPA a TP Ferro; tot i això, han optat per no fer res al respecte", subratllen. I conclouen: "Aquesta situació continua causant danys a TP Ferro, mentre que Espanya i França es beneficien de l'obra assumida per TP Ferro i de diners que romanen a les seves arques i no els hi pertanyen".