Arrels de Vi portarà més de cent vins de la DO Empordà a Sant Martí d'Empúries

Arrels del Vi, la fira vitivinícola de l´Empordà, portarà més de 100 referències de vins de la DO Empordà de gamma alta a l'onzena edició el 19 i 20 de maig a Sant Martí d´Empúries, a l'Escala, amb 25 cellers de la DO Empordà i 1 celler convidat del Rosselló. I el 9 de juny, celebra la Festa de la DO Empordà a Barcelona, al Museu d´Història de Catalunya i al Pg de Joan de Borbó, portant 21 grans cellers empordanesos i un munt d´activitats per tastar, gaudir, aprendre i viure el món vitivinícola empordanès a la ciutat comtal.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s´ha consolidat com l´única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb deu edicions a St. Martí d´Empúries i dues a Barcelona.

La Fira suposa una oportunitatper tastar més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta en un entorn excepcional, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler excel·lents vins, a voltes difícils de trobar en distribució tradicional.

Arrels del Vi és ja una fira de referència, lligada a la DO Empordà i a Sant Martí d´Empúries. L'organitzador considera que la fira fins ara ha estat un èxit perquè "és un veritable luxe poder tastar més de 100 referències dels grans vins de la DO Empordà, escoltant de primera mà les explicacions dels seus creadors, els propietaris i enòlegs dels cellers empordanesos"

El format de la fira és professional, copa Riedel i degustació oberta a l'emblemàtic espai de Sant Martí.

Arrels del Vi va escalfar motors el 7 de maig amb el tast a cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2018, el millor vi blanc, negre, rosat i dolç.

El director del tast Rafel Sabadí, sommelier del Uain Bar&Store, a l'Escala, ha fet una rigorosa selecció d'experimentats sommeliers, escollits tant per la seva trajectòria, així com per la sensibilitat amb els vins de la DO Empordà i el seu compromís envers el territori.

Enguany participen 10 sommeliers en el tast al MAC Empúries. Segons Sabadí, "els vins de l'Empordà segueixen la seva imparable evolució cap a l'excel·lència i també per mostrar-nos la màxima expressió del seu terrer. Un any més El tast a cegues d'Arrels del Vi serà una eina molt útil i indispensable que ens ajudarà a confirmar les enormes expectatives que tenim dipositades sobre ells."

Aquest són els 10 sommeliers que han participat en el tast a cegues dels Premis Arrels del Vi 2018: Cristina Torrent i Aga Ogórek del Restaurant Bo.Tic (Corçà), Clara Antúnez de la Gastronómica Events; Laura Masramón sommelier de la Ruta del Vi DO Empordà; Agnès Gasull, col·laboradora de Cellers de l´Empordà; Jordi Folgado del Restaurant Orígens (L´Escala); Carlos Ventura de l´Enoteca Els Barrils (L´Escala); Adrià Castells de KoSa Bistrot (Palafrugell); Quim Segui de Begudes Tulsà i Víctor Jiménez de la botiga especialitzada La Vinícola (Barcelona).



Tapes d'Anxoves de l'Escala

Aquest any Arrels del Vi compta amb les tapes d´Anxoves de l´Escala M. Sureda amb pa de tramuntana del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, així com amb els següents expositors: Formatges La Balda i Le Bolut i el "show" degustatiu d´ostres Ostrens.

Enguany, els més petits gaudiran d´una activitat especial a Arrels Kids, un taller familiar per pintar amb vi dirigit per Marta Arañó de Tinta i Vi (dissabte a les 18h i diumenge a les 13h). També tindrem les esperades visites guiades a les Ruïnes d´Empúries a les 16h, que parlen de com va arribar el vi a aquest punt privilegiat del Mediterrani fa 26 segles i acaba amb el tast de Mulsum (vi romà), comptarem amb una parada del Festival Castell de Peralada, música en directe i altres sorpreses.