Critiquen la "deixadesa total" de l'estadi Albert Gurt de Figueres

Que l´estadi Albert Gurt de Figueres necessita un rentat de cara en tots els sentits és una evidència que queda clara només passejant-hi uns minuts. La sensació de "deixadesa total" que tenen les dues entitats que l´utilitzen més, el Club Esportiu Juncària i el Club Atletisme Figueres, els ha fet acabar la paciència, sobretot en la de futbol.

Juande Arenas i Pepe Blanco, president i vicepresident del Juncària, afirmen que "plegarem al final de temporada". Arenas, que considera que "les instal·lacions estan fetes una merda", és més contundent: "Per mi, retiraria ja els deu equips que tenim". El tancament de l´estadi és un dels principals maldecaps i en l´últim mes i mig els han rebentat la porta del bar i del vestidor per robar-los "per un valor de 2.500 €, la televisió, l´ordinador portàtil, la impressora, la caixa registradora amb 300 €, pilotes...". Els lladres ja havien fet de les seves mesos enrere, també, i sembla no tenir aturador.

En aquest sentit, Romà Brusés, president del Club Atletisme Figueres, proposa que "abans que fer un tancament total en aquests moments, que val molts diners, haurien de posar vigilància". I és que els caps de setmana, quan no hi ha partits, tot i estar la porta principal tancada, "la gent entra per on vol, s´hi poden concentrar 100 persones", diu Arenas.



Funcionen «6 dels 24 focus»

El club d´atletisme no s´escapa del precari estat del complex: els roben les cordes d´alumini i en el tartan "ja s´hi pot córrer, però l´han deixat fer malbé. S´ho han deixat perdre massa", apunta en direcció al consistori. Per al Juncària, "les reunions amb l´Ajuntament són infructuoses, els hem d´estar sempre suplicant". Blanco considera que, "si cada any destinessin uns diners a arreglar coses, en quatre o cinc anys tindríem un estadi com Déu mana. És l´estadi més utilitzat de Figueres i fa nou anys que no s´hi fa res", reivindiquen.

L´enllumenat és un dels problemes més greus: "Dels 24 focus grans del camp, només en funcionen 6. Des de fa un any, en el calaix tenen un projecte aprovat per canviar tot l´enllumenat, les 6 tor­retes, per 200.000 euros". Un dels altres dèficits és l´estat dels vestidors: "Es poden utilitzar, sí, però els organitzadors del torneig de futbol MIC no ho van voler per vergonya i els jugadors es van anar a dutxar al poliesportiu".



Un camí d´anada de terra i forats

I és que, per començar, l´accés en el complex amb cotxe és dificultós. És cert que les senyalitzacions en cartells es van incrementar fa cinc anys i hi ha un pàrquing a dos minuts a peu, però des del club de futbol asseguren que els rivals encara es perden per arribar davant la porta.

El camí d´anada, per ­darrere el poliesportiu i enmig de la pineda, és de terra i amb la pluja hi floreixen els forats. El de tornada, això sí, es va pavimentar l´estiu passat –se surt a la pujada que va al castell de Sant Fer­ran– és d´un sol sentit, però molts usuaris ja l´utilitzen d´anada, també, per evitar passar pel de terra.



Càmeres i nova il·luminació

Jordi Masquef, regidor d´Esports, és conscient de la situació i té previst reunir-se aquest dimecres amb el Juncària. La intenció és que, abans que contractar vigilants, es col·loquin "en dos o tres mesos càmeres de seguretat, no només a l´estadi, també al rocòdrom i a la piscina descoberta". L´altra actuació pròxima, que ha de passar pel ple del juny, és la del projecte de canviar tota la il·luminació, prevista "per a finals d´any, per 180.000 €". A més llarg termini, es vol fer un bon tancament, del qual ja s´ha fet una primera prova.