El petit comerç del centre de Figueres, inquiet per l'impuls de Vilatenim

Les grans superfícies al voltant de la ja desdoblada C-260 volen poder obrir els festius, però, per poder fer-ho, cal que s'inclogui l'àrea de Vilatenim dins de la zona turística de Figueres. De fet, ja ho han sol·licitat a l'Ajuntament i, si la Generalitat ho autoritzés, podrien obrir tots els festius i diumenges entre març i octubre, tal com poden fer els establiments del centre des del 2012.

La possibilitat d'ampliar la zona turística fins a Vilatenim inquieta el petit comerç del centre de Figueres, que treballa per acabar de consolidar l'obertura els migdies i festius.

«Si les botigues del centre s'animen a obrir els diumenges i a fer campanya forta per mantenir el turisme al centre de la ciutat, hi estem totalment en contra perquè ens traurà visitants», diu Lluís de Anguera, president de l'Associació Comerç Figueres.

Tot i que «si l'obertura ha de fer que vingui més gent i que la ciutat s'ompli, ens hauríem d'asseure amb les grans superfícies», diu De Anguera, per tal de teixir sinergies i que el petit comerç no en surti perjudicat.

Però no tots els comerciants estan disposats a obrir en diumenge. Encara n'hi ha d'escèptics tot i que cada any hi ha més botigues que opten per obrir en festiu i a més «any rere any van creixent els visitants perquè saben que trobaran els comerços oberts», diu De Anguera. A tall d'exemple posa el 3 de maig, festiu a Figueres, o Setmana Santa, tot i que encara cal insistir en la consolidació d'aquest model comercial.

«La mateixa economia ens obliga a aprofitar els dies que hi ha més visitants a Figueres», insisteix el portaveu dels comerciants de la ciutat.

«És un repte aconseguir que les botigues treballin més hores, per atraure, alhora, més visitants i aconseguir que les grans superfícies ens donin una mica de marge», explica.

Per aconseguir l'ampliació d'excepcionalitat turística fins a Vilatenim, l'Ajuntament ho ha de sol·licitar a la Generalitat i, ara per ara, s'està preparant la documentació, segons ha explicat l'alcaldessa Marta Felip.



L'únic Leroy Merlin de Girona

El desdoblament de la C-260 ja ha començat a impulsar la instal·lació de noves grans superfícies a banda i banda de la carretera, com ara un Viena o un Leroy Merlin (l'únic a la província de Girona). De fet, aquest últim ja està treballant en la construcció del local i l'obertura es preveu per al 14 de juny.

El tram suporta una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia, tot i que pot arribar als 43.000 vehicles diaris durant l'estiu. L'alcaldessa veu en Vilatenim l'oportunitat d'aprofitar aquest volum de trànsit per no perdre els compradors que, en trobar els establiments de Vilatenim tancats, opten per comprar a Roses o la Jonquera.