El 2 per cent de les proves d'alcoholèmia fetes per les Fires van donar positiu

L'1,8% de les proves d'alcoholèmia realitzades per Fires i Festes de la Santa Creu van donar positiu. En total se'n van fer 386 i d'aquestes, 3 van ser delicte penal en sobrepassar el 0,60 mg/l d'alcohol en aire aspirat.

No n'hi va haver cap que donés negatiu, per la qual cosa els 379 tests restants es trobaven dins els paràmetres permesos legalment.

La Guàrdia Urbana també va realitzar 13 proves de consum de drogues i en aquest cas hi va haver 8 positius.

A més, la Guàrdia Urbana de Figueres va identificar dos conductors sense permís, un altre per manca de carnet internacional i un més amb el permís caducat.

En dotze casos es va haver de substituir el conductor i en altres cinc el vehicle va ser traslladat al dipòsit.

Els controls es van realitzar les nits d'Embarraca't. L'esdeveniment comptava amb 18 agents de la Guàrdia Urbana cada nit i durant la celebració del piromusical el desplegament de seguretat va comptar amb 20 policies, 10 voluntaris de Protecció Civil i 20 ADF.