Una esmena als pressupostos generals demana invertir més en la casa natal de Dalí

Ciutadans ha presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat per augmentar fins a 500.000 euros la partida destinada a la rehabilitació de la casa natal de Dalí de Figueres. La inversió prevista és de 250.000 euros

«Fa anys que s'inclou en els presupostos generals però mai s'executa, per això demanem que s'aprovi aquest mig milió d'euros perquè sigui una realitat immediata» diu el portaveu de Cs a Figueres, Héctor Amelló.

Per Amelló, la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí és un projecte estratègic perquè «aposta per la cultura com a valor diferencial per atreure turisme i generar noves activitats». L'edil taronja també ha demanat al govern municipal del PDeCat, «que si obté la subvenció l'executi i no torni a perdre una altra oportunitat».