L'operatiu de la Guàrdia Civil es salda amb 6.000 objectes comissats per valor de 160.000 €

Operatiu de la Guàrdia Civil a la Jonquera contra les falsificacions i el contraban.

Ha començat pels volts de dos quarts d'onze el matí en uns 10 comerços que es troben a tocar de l'N-II, a prop de la duana.

La policia ha comissat articles que presumptament són falsificats i també analitzen les factures d'aquests, que serien també falsos.

L'operatiu policial aterra a la Jonquera després que el 2016 se'n realitzés un de molt gran a la zona del centre de la població. Que va acabar amb moltes botigues tancades i 265.000 productes comissats.

La Jonquera és un dels primers llocs del país amb més comissos d'aquesta tipologia de productes.

L'operatiu ha finalitzat pels volts de la una de la tarda i en total s'han escorcollat prop d'una vuitena de comerços de la zona nord de la Jonquera. Entre elles alguna que ja s'havia visitat per la Policia Nacional i Vigilància Duanera l'any 2016 en el marc de la gran operació.

En total avui s'han comissats unes 6.000 peces. Aquí hi ha roba i complements falsificats en nomes de grans marques. Les quals segons el cos policial estarien valorades en prop de 160.000 euros.

L'operatiu no ha deixat detinguts sinó que s'aixecarà acta administrativa conta els responsables dels comerços per contraban així com per delicte contra la propietat intel·lectual.