La reurbanització del primer tram del carrer de la Jonquera, a l'estiu

Les obres del primer tram del carrer la Jonquera de Figueres estaran acabades a l'estiu. Els treballs entre la plaça de l'Ajuntament i la baixada del carrer Canigó avancen a bon ritme i es preveu que es pugui complir amb el termini marcat per aquest tram previst per al 30 de juny com a data límit.

S'hi han renovat els serveis d'aigua i clavegueram i s'han soterrat les línies de telefonia. De fet,els treballs es troben en un estat força avançat. La zona per a vianants ja s'ha pavimentat i ahir es col·locava l'empedrat.

El carrer s'ha transformat en una plataforma única amb pedra natural, amb la mateixa pavimentació que el carrer de la Muralla, la plaça de les Patates i la de l'Ajuntament.

Així, si els treballs continuen a aquest ritme, el tram per a vianants estarà enllestit per a la temporada d'estiu i pel que fa al carrer obert al trànsit, entre el carrer Muralla i la plaça Isabel II, s'hi actuarà fins al 30 d'octubre. De fet, la maquinària ja ha començat a foradar aquest segon tram.

Les obres es van adjudicar per 544.469 euros, i el 50% està subvencionat per la Generalitat en el Pla de Rehabilitació del Centre Històric.



Sense restes històriques

Una de les inquietuds tant per part de l'Ajuntament com des dels comerciants era la possibilitat de topar amb restes arquelògiques de l'antiga Figueres, tal com va passar el 2012 durant les obres a la plaça de les Patates.

Abans de començar els treballs, els comerciants i restauradors havien manifestat la seva preocupació pel futur dels negocis, fins al punt de demanar, a través d'una petició signada per tots els comerciants, que no es fessin obres durant l'estiu. Alguns dels comerços que van tancar coincidint amb les obres ja han començat a obrir.

El termini d'execució de les obres si el consistori vol obtenir la subvenció de la Generalitat és el 31 de desembre d'enguany i el consistori temia que no es pogués complir amb el termini si s'aturaven durant l'estiu.

«Estan anant a molt bon ritme, millor que les obres del carrer Barceloneta, que estan endarrerides», diu l'alcaldessa, Marta Felip. Les obres van començar al novembre i s'haurien d'acabar al juliol. A més també hi ha pendent l'adjudicació de les obres de reurbanització dels carrers Ample i Peralada entre el carrer Ample i Rec Arnau. Tot plegat forma part del Pla de Barris del Centre Històric amb què es vol remodelar el nucli antic de Figueres.