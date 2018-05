«Roses, ciutat universitària»

Roses va presumir ahir de càtedres. El Teatre Municipal va acollir la presentació de les dues càtedres universitàries de nova creació amb seu permanent al municipi. Es tracta de la Càtedra Oceans i Salut Humana i una segona d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, amb seu a Ca l'Anita i la Ciutadella, respectivament.

Amb la implantació d'aquests centres a la població, l'Ajuntament de Roses vol promoure la investigació i els estudis universitaris en aquells àmbits i disciplines amb una forta vinculació amb el municipi, com són l'arqueologia o els ecosistemes marins.

L'alcaldessa, Montse Mindan, va destacar que les càtedres permetran posicionar Roses com una seu d'estudis d'interès tant pel patrimoni com per la salut humana, les dues principals temàtiques de les càtedres.

Per la seva banda, el rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi, va insistir en què, precisament, un dels objectius de la UdG és fer la universitat present a tota la demarcació i teixir-hi sinergies. «Roses passa a ser una ciutat universitària amb aquestes dues noves càtedres», va dir ahir, el mateix dia en què es coneixia que la UdG és la cinquena millor universitat espanyola, segons el rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.



Mar i arqueologia

Els directors de les dues càtedres, Josep Lloret (Oceans i Salut Humana) i Josep Burch (Arqueologia i Patrimoni Arqueològic) són els responsables de liderar l'execució del programa d'activitats aprovat per la Comissió de Seguiment de cada càtedra, que integra també un representant de la UdG i un de l'Ajuntament de Roses.

Oceans i Salut Humana centrarà la seva atenció en la influència dels ecosistemes marins en la salut de les persones. I és que el mar «ens proporciona una felicitat que ara és quantificable» va dir Lloret.

La càtedra, que neix amb el patrocini i suport del Gremi de Peixaters i la confraria de Pescadors de Roses, organitzarà conferències, un curs d'estiu, tallers i exposicions.

D'altra banda, amb seu a la Ciutadella de Roses la càtedra d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, dirigida per l'arqueòleg i professor de la UdG Josep Burch, potenciarà la transferència de coneixement en l'àmbit de l'arqueologia.

La fortificació en serà l'epicentre i «suposarà un nou impuls al municipi er atraure turisme cultural», va assegurar l'alcaldessa. El programa s'iniciarà avui i demà amb el primer Seminari Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna, que tindrà una periodicitat anual.



L'ànima de la ciutat

«Què és una ciutat sense ànima?» es preguntava el catedràtic d'Història Contemporània Joaquim Nadal, durant la seva intervenció «Universitat, càtedres i món local». I la resposta: «una ciutat sense vida social ni convivència». Les càtedres contribuiran a dinamitzar la ciutat i fer de la Ciutadella de Roses «un gran laboratori arqueològic».

La fortificació reuneix «estrats d'estrats», per tot el que conté, «i aquest és l'enorme atractiu i la gran potencialitat que té aquesta càtedra». Així, la matèria primera ja hi és i «en abundància», és un diamant «que només cal que es poleixi una mica per treure'n un profit extraordinari», va explicar.

Per a Joaquim Nadal, aquestes càtedres són «una aventura compartida» perquè hi guanyem tots. El que en anglès s'anomena win-win.