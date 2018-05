Cop policial a les falsificacions i el contraban en botigues de la Jonquera

Cop policial contra les falsificacions i el contraban a la Jonquera. Ahir s'hi va portar a terme una operació de la Guàrdia Civil que tenia com a principal objectiu localitzar objectes falsificats així com la documentació que acrediti que des d'aquests comerços, quan es compra la mercaderia a l'estranger, aquesta no fa el pagament de les taxes de duana.

En total, la Guàrdia Civil va actuar en sis botigues. Totes elles ubicades a l'entrada nord de la població, a tocar de la Nacional II. Aquí els agents de la Guàrdia Civil desplegats van comissar prop de 6.000 objectes que se sospita que són falsificats amb el nom de grans marques. Uns productes valorats, segons fonts del cos policial, en uns 160.000 euros.

Entre els objectes comissats hi ha roba i complements: com ara camisetes, peces de roba esportiva, ulleres o sabates esportives.

L'operatiu policial es va desencadenar a la zona coneguda com la de la Duana de la Jonquera i va començar pels volts de dos quarts d'onze del matí en sis comerços a peu de l'N-II. Mitja dotzena de vehicles de la Guàrdia Civil es van desplegar en aquesta àrea i van començar a demanar documentació als responsables de les botigues sobre l'adquisició dels productes que venien i també els van escorcollar i requisar aquells productes que sospiten que són falsificats.



La Jonquera, al punt de mira

L'operatiu policial d'ahir va aterrar a la Jonquera després que el 2016 se'n realitzés un de molt gran a la zona del centre de la població que va acabar amb 71 detinguts, 41 escorcolls i 264.980 productes confiscats. Una de les botigues que ahir es va escorcollar ja havia quedat precintada el seu dia arran del macrooperatiu.

L'actuació policial d'ahir no va deixar detinguts ja que la Guàrdia Civil actuarà per via administrativa, la qual cosa suposarà aixecar acta i denunciar els responsables dels comerços on es va detectar la presència de productes falsificats per un delicte contra la propietat intel·lectual i un altre per contraban, ja que aquests no haurien pagat les taxes de duana.

Els objectes comissats han passat ara a mans de la duana de la Jonquera i, posteriorment, l'Agència Tributària decidirà el càstig per als infractors.

La Jonquera és un dels primers llocs d'Espanya pel que fa a comissos d'aquesta tipologia de productes falsificats. I, de fet, la zona dels Límits de la Jonquera és un dels punts «negres» d'aquest tipus d'articles, segons els Estats Units, a tot Europa.