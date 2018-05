Personal de l'Ajuntament de Figueres assisteix al ple per reclamar millores laborals

Una desena de representants sindicals i treballadors de l'Ajuntament de Figueres van assistir al ple d'ahir per reclamar millores laborals. El delegat del SAP-Policia Local i assessor jurídic dels treballadors, Sergi Fernández, assegura que aquesta és la primera d'un seguit d'accions que portaran a terme si l'equip de govern del PDeCAT no atén les seves demandes. Entre elles, l'aplicació de la flexibilitat horària aprovada al ple de febrer i la valoració de llocs de treball, que va rebre el vistiplau l'any 2012 però que segons els membres del comitè i la junta de personal no s'ha aplicat mai.

«Hem intentat parlar amb ells i amb el regidor de Recursos Humans per no arribar a aquesta confrontació però entenem que a partir d'ara s'inicia una estratègia sindical que anirà in crescendo», alerta. La setmana passada ja van advertir, tal com va publicar Diari de Girona, que l'assistència al ple seria la primera mesura. Esperaven que el mes d'abril s'iniciessin les negociacions i no va ser així.

La valoració dels llocs de treball del 2012 el govern manifesta que no s'ha posat en pràctica perquè és «il·legal» però permetria una millor organització laboral, afirmen. Tampoc s'ha aplicat la flexibilitat horària aprovada al febrer.

El delegat del SAP-PL i assessor jurídic dels treballadors afirma que fa temps que es troben amb una situació de «menyspreu total» per part de l'equip de govern del PDeCAT i que no s'atenen les demandes del personal, tant laboral com funcionari. «Hem intentat evitar la confrontació però el que no pot ser és que ens diguin que, per exemple, no es pot aplicar la flexibilització i, en canvi, sí que la gaudeixin alguns càrrecs de confiança», insisteix. El malestar és generalitzat i el «comparteixen», assegura, els diferents cossos que integren la plantilla municipal, inclosa la Guàrdia Urbana.

El govern va garantir que s'aplicarà de forma immediata el programa de flexibilització horària. En el que no se cedirà és en aplicar la valoració de llocs de treball que implica puges de sous. Primer analitzaran si és legal la valoració amb les lleis actuals i posteriorment si es pot assumir econòmicament. L'alcaldessa, Marta Felip, va dir a l'oposició que tenen majoria si volen forçar que s'apliqui.