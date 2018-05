Castelló senyalitza vint punts del patrimoni d'Empuriabrava

Castelló d'Empúries ha inaugurat la nova «Senyalització patrimonial d'Empuriabrava» per tal d'oferir als turistes, visitants i ciutadans una ruta del patrimoni cultural de la marina.

La senyalització fa un total de vint punts i llocs senyalitzats relacionats amb el patrimoni cultural, arquitectònic, històric i etnològic de la marina, més tres cartelleres d'explicació general, ubicades al llarg de tota la zona urbana d'Empuriabrava (sectors Trabuc, Alberes i passeig Marítim).

Les zones del passeig Marítim i del port del Club Nàutic són on es concentren més indrets senyalitzats.

L'itinerari comença just a l'entrada d'Empuriabrava, a l'edifici municipal de Serveis i de la Policia Local, on hi ha ubicada la primera cartellera genèrica de la marina residencial.

El primer punt senyalitzat es troba a l'Aeroclub i a continuació l'itinerari segueix al carrer Orlina, amb un plafó explicatiu dels antics cortals i masies, ubicat precisament davant l'antic cortal o mas Llebrer a l'àrea verda del Trabuc.

A la part del Passeig Marítim trobem diversos plafons explicatius i plaques de la ruta que tracten sobre: el riu La Muga, les botigia (magatzems) de pescadors i altres edificacions medievals, el Ball dels Confits i la Dansa de les Nyacres que es ballaven antigament a la platja, el conjunt d'edificis d'estil mediterrani de la platja d'Empuriabrava (declarats BCIL per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries), el conjunt escultòric de la via pública d'Empuriabrava (escultures de Josep Tapiola, de Rodolfo S. Candelaria, de Lorenzo Quinn, de Jordi Ametlla), així com plafons sobre el Club Nàutic i la Capella de la Verge del Carme d'Empuriabrava.

L'itinerari finalitza a la platja petita de la Bocana, al sector Port Primer, on es troba un plafó explicatiu sobre el Rec Salins, la Rubina i l'antic estany de Castelló d'Empúries.



Reparen l'escultura «A l'aguait»

La realització de la nova senyalització ha anat a càrrec de l'empresa especialitzada en gestió del patrimoni cultural Antequem, SL, amb un cost total de 21.780,00 ?.

Paral·lelament a la nova senyalització patrimonial, el departament de Patrimoni Històric del'Ajuntament ha portat a terme també la reparació de l'escultura «A l'aguait» de Josep Tapiola, de l'any 1973 i ubicada a l'avinguda Europa, i la família Hugas Batlle ha realitzat la reparació de l'escultura «Cavalls de Mar» també de l'escultor Josep Tapiola.