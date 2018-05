La Guàrdia Civil rescata un home a qui se li enfonsava la barca a cala Montgó

La Guàrdia Civil va rescatar ahir un home a qui se li enfonsava la llanxa a l'Escala, a prop de la cala Montgó. El naufragi, segons informa el cos policial, s'hauria produït per un possible via d'aigua.

Els fets es van produir dimecres i la Guàrdia Civil de l'Escala va rebre l'avís des del port que s'informava que a prop de cala Montgó, s'hauria produït el naufragi d'una embarcació que aniria ocupada per una persona.

Els policies es van traslladar immediatament a bord d'una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil fins al lloc dels fets.

Un cop arribats al lloc van veure una embarcació que estava mig enfonsada. Al mateix temps, una altra barca particular va anar fins allà per ajudar. Els agents ràpidament van acostar-se fins a l'embarcació mig enfonsada i van ajudar el patró, el qual no va necessitar atenció mèdica.El van traslladar fins al port de l'Escala i al mateix temps van fer tasques de protecció de trànsit marítim mentre l'embarcació sinistrada es remolcava per una embarcació de Salvament Marítim fins al port.